Артём Здунов побеждает на выборах Главы РМ с явным преимуществом

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Данные из Центризбиркома свидетельствуют, что действующий руководитель республики Артём Здунов побеждает на выборах Главы РМ с явным преимуществом. По результатам подсчета порядка 90% протоколов он завоевал симпатии около 80% жителей Мордовии, отдавших свои голоса на выборах.

Разрыв с конкурентами у Артёма Здунова оказался впечатляющим. Представляющий КПРФ Дмитрий Кузякин набирает около 10% голосов. Представитель ЛДПР Евгений Тюрин – свыше 5%. Александр Лемкин из Партии пенсионеров – немногим более 2%.

По предварительным данным, явка на выборах в Мордовии в этот раз превысила 60%.

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