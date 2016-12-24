Отопительный сезон стартует по всей республике с 20 сентября

Новости

Как сообщил и.о. заместителя Председателя Правительства РМ Игорь Чадов, с понедельника, 20 сентября, отопительный сезон стартует по всей республике. 

«С учетом прогноза синоптиков на ближайшее время принято решение с понедельника, 20 сентября, начать отопительный сезон в Республике Мордовия. Соответствующие документы подготовлены в столице Мордовии Саранске, городе Рузаевка, всех районах республики.

Включение тепла будет производиться поэтапно, обычно это занимает несколько дней. В первую очередь тепло будет запущено в учреждения социальной сферы – больницы, детские сады, школы. Далее – в жилые дома согласно графикам, имеющимся в администрациях каждого муниципального образования. 

Отмечу, что все мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2021-2022 в рамках летней ремонтной кампании прошли планово и выполнены в полном объеме».

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Афиша на 1 сентября

В столице Мордовии на День знаний подготовлена обширная развлекательная и познавательная программа

«Эх, прокачу!»

В Мордовии хитроумная предпринимательница похитила почти 3 миллиона рублей из бюджета

Проект «ТопБЛОГ

Участники блог-тура «Россия – страна возможностей» открывают стране туристическую Мордовию

Учебный год

Массовых торжественных линеек 1 сентября в школах Мордовии не будет

1
Заказать рекламу
1
1
1