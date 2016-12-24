Владимир Путин принял важнейшие решения для развития Мордовии

Лидер Мордовии Артём Здунов в своем инстаграм-аккаунте сообщил о том, что Президент России Владимир Путин принял сегодня важнейшие решения для развития республики.

«Президентом поручено Правительству РФ до 1 октября обеспечить снижение госдолга Мордовии до уровня не больше 100% доходов нашего бюджета. Ежегодное федеральное финансирование не меньше 1 млрд рублей получает программа социально-экономического развития до 2026 года.



Дополнительная поддержка предусматривается для наших сельхозпроизводителей органической продукции.



Темниковский район включён в маршруты паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров». Улучшим и дорожную сеть за счет вовлечения в крупный федеральный проект трассы М12.



Уже в этом году будут предложены механизмы по увеличению спроса и повышению конкурентоспособности нашего оптоволокна в стране».