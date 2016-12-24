Владимир Путин принял важнейшие решения для развития Мордовии

Новости

Лидер Мордовии Артём Здунов в своем инстаграм-аккаунте сообщил о том, что Президент России Владимир Путин принял сегодня важнейшие решения для развития республики.

«Президентом поручено Правительству РФ до 1 октября обеспечить снижение госдолга Мордовии до уровня не больше 100% доходов нашего бюджета. Ежегодное федеральное финансирование не меньше 1 млрд рублей получает программа социально-экономического развития до 2026 года.

Дополнительная поддержка предусматривается для наших сельхозпроизводителей органической продукции.

Темниковский район включён в маршруты паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров». Улучшим и дорожную сеть за счет вовлечения в крупный федеральный проект трассы М12.

Уже в этом году будут предложены механизмы по увеличению спроса и повышению конкурентоспособности нашего оптоволокна в стране».

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Будет сидеть!»

Экс-руководителя  Корпорации развития РМ со второго раза осудили к реальному сроку заключения

Дело на 2 миллиона

В Мордовии экс-полицейские предстанут перед судом за уголовные «комбинации»

«Отличная идея!»

Артём Здунов дал старт в Мордовии всероссийскому культурному проекту «Пушкинская карта»  

«Чистая Страна 2.0»

В Саранске 13 сентября на Советской площади выступит группа «Братья Грим»

1
Заказать рекламу
1
1
1