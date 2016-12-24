Владимир Путин принял важнейшие решения для развития Мордовии

Решение оперативного штаба
Торжественные линейки 1 сентября в школах Мордовии состоятся только для первых и одиннадцатых классов
Лидер Мордовии Артём Здунов в своем инстаграм-аккаунте сообщил о том, что Президент России Владимир Путин принял сегодня важнейшие решения для развития республики.
«Президентом поручено Правительству РФ до 1 октября обеспечить снижение госдолга Мордовии до уровня не больше 100% доходов нашего бюджета. Ежегодное федеральное финансирование не меньше 1 млрд рублей получает программа социально-экономического развития до 2026 года.
Дополнительная поддержка предусматривается для наших сельхозпроизводителей органической продукции.
Темниковский район включён в маршруты паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров». Улучшим и дорожную сеть за счет вовлечения в крупный федеральный проект трассы М12.
Уже в этом году будут предложены механизмы по увеличению спроса и повышению конкурентоспособности нашего оптоволокна в стране».
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