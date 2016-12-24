Игорь Комаров принял участие в Едином дне голосования

17 сентября 2021 года полномочный представитель Президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров принял участие в голосовании на выборах депутатов в Государственную Думу Российской Федерации.

Полномочный представитель проголосовал в Нижнем Новгороде на избирательном участке № 2552, расположенном в здании Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина.

По итогам голосования полпред рассказал, что «утром начали работу 22,5 тысячи избирательных участков по всему Приволжскому федеральному округу. Работа идет по плану, штатно, с соблюдением всех требований безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологической. В регионах большое внимание уделили тому, чтобы голосование проходило в комфортной форме для всех граждан, прозрачно и легитимно. Я думаю, что у всех избирателей есть возможность прийти на участки, проголосовать за свое будущее».