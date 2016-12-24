В Лямбирском районе в ДТП на «встречке» погиб 24-летний водитель «Приоры»

Репортер

По информации Госавтоинспекции республики, 16 сентября в Лямбирском районе в ДТП на «встречке» погиб 24-летний молодой человек. В 18:40 на автодороге Саранск - Ромоданово - Б.Игнатово парень за рулем автомашины «Лада 217230 Приора» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лифан 214813», который двигался по своей полосе. В результате ДТП водитель «Приоры» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. 40-летний водитель «Лифан 214813» с различными травмами госпитализирован в больницу. У обоих водителей взята кровь на анализ.

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