В Мордовии открылось 30 центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»

В середине сентября в школах, расположенных в сельской местности и малых городах республики, открылось 30 центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста».

Создание «Точек роста» в селах и малых городах страны предусмотрено федеральным проектом «Современная школа» национального проекта «Образование».

Современные лаборатории станут неотъемлемой частью обучения в сельских школах. Главным отличием центров 2021 года стало оснащение их оборудованием для практической отработки учебного материала по предметам «Физика», «Химия» и «Биология».

Это цифровые ученические лаборатории с ноутбуками, принтерами и цифровыми микроскопами, препаратами и реактивами для практических и лабораторных работ, образовательными наборами по механике и мехатронике, робототехнике.

Напомним, что с 2019 года в рамках национального проекта «Образование» в республике уже было создано 69 центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста».