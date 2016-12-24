В Мордовии открылось 30 центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»

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В середине сентября в школах, расположенных в сельской местности и малых городах республики, открылось 30 центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста».
Создание «Точек роста» в селах и малых городах страны предусмотрено федеральным проектом «Современная школа» национального проекта «Образование».
Современные лаборатории станут неотъемлемой частью обучения в сельских школах. Главным отличием центров 2021 года стало оснащение их оборудованием для практической отработки учебного материала по предметам «Физика», «Химия» и «Биология».
Это цифровые ученические лаборатории с ноутбуками, принтерами и цифровыми микроскопами, препаратами и реактивами для практических и лабораторных работ, образовательными наборами по механике и мехатронике, робототехнике.
Напомним, что с 2019 года в рамках национального проекта «Образование» в республике уже было создано 69 центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста».
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