В саранском Центре общественного наблюдения заработала видео-стена

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Перед стартом Единого дня голосования в Общественной палате Мордовии в Центре общественного наблюдения (ЦОН) заработала видео-стена, на которой будет транслироваться изображение с избирательных участков.
Также здесь установлено 7 персональных компьютеров для работы наблюдателей от партий и кандидатов. Кроме того, ЦОН смогут посетить сами кандидаты, активные граждане, аккредитованные СМИ, а также иностранные граждане, аккредитованные в качестве международных наблюдателей, и международные эксперты в сфере общественного контроля.
Центр будет работать круглосуточно начиная с 8 часов утра 17 сентября 2021 года и до составления протоколов об итогах голосования и проведения итогового заседания всеми территориальными избирательными комиссиями республики.
Трансляция с участков будет доступна на служебном портале, к которому могут подключиться все участвующие в выборах партии, кандидаты и Центры наблюдения.
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