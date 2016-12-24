Компания «Рутек» намерена создать в Мордовии до ста новых высоктехнологичных рабочих мест

16 сентября в Саранске состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Технопарком Мордовии и АО «Рутек». Документ предусматривает установление партнерских отношений и развитие долгосрочного взаимодействия в реализации совместных проектов.

В мероприятии приняли участие Врио Главы Мордовии Артём Здунов и основатель АО «Рутек» Леонид Рейман. В рамках подписанного меморандума о сотрудничестве планируется реализовать перспективные совместные проекты в сфере производства телекоммуникационного оборудования и вычислительной техники.

Основатель АО «Рутек» пояснил, что компания производит оборудование для гражданского применения, телефонные станции, видеокамеры, другие изделия, его разработка ведется российскими специалистами в Московской области и в Москве.

«До сегодняшнего дня значительную часть оборудования мы производили в Московской области, а сейчас рассмотрели возможность переноса части этого производства в Саранск, - сказал Леонид Рейман. - С экономической и кадровой точек зрения Мордовия - это очень интересный и перспективный регион. Мы планируем создать здесь в ближайшее время до ста новых рабочих мест. И это только начало».

Представители компании «Рутек» отметили, что Технопарк Мордовии является перспективной площадкой для реализации совместных проектов, так как обладает наработанными связями производственной кооперации, а также заявили, что готовы участвовать в разработке образовательных программ для рабочих специальностей и инженерных кадров требуемого профиля.

«Подписание соглашения о сотрудничестве между Технопарком и российским производителем вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования компанией «Рутек» - это важный шаг для развития инновационной инфраструктуры республики, - отметил Артём Здунов. – Особенно важно, что мы будем работать с компанией, которая старается вывести Российскую Федерацию на технологическую независимость, работает с компонентной базой российского производства, ведет жесткую политику по импортозамещению, является проверенным и надежным партнером. Спасибо, что работаете с нами, мы окажем всю необходимую поддержку, чтобы компания максимально здесь интегрировалась».