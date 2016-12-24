Саранская телемачта раскрасится цветами флага России

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17-19 сентября телевизионная мачта РТРС в Саранске включит архитектурно-художественную подсветку. Высотная доминанта города окрасится в цвета государственного флага России.
Включение подсветки подчеркнет важность выборов и акцентирует внимание на том, что голосование продлится три дня.
Подсветка саранской телемачты включает 2400 светодиодных лент. Антенно-мачтовое сооружение освещают более 75 тысяч светодиодов и 54 прожектора. Иллюминация позволяет воспроизводить многочисленные световые сценарии, создавать статические и динамические визуальные образы. Телевизионная мачта в Саранске – ключевой объект региональной сети эфирного вещания. С 2014 года транслирует 20 цифровых эфирных телеканалов, обеспечивая сигналом более 388 тыс. человек в Саранске и близлежащих населенных пунктах в радиусе до 50 км.
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