Сегодня в Саранске пройдет круглый стол «Стрит-арт в провинциальном городе»

Сегодня, 16 сентября в конференц-зале музея им. Эрьзи (Коммунистическая, 61) обсудят проблемы стрит-арта в малых городах. На Круглом столе выступят: кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник МРМИИ им. С.Д. Эрьзи Виктор Махаев; автор проекта «Фестиваль «УГОРИЯ»» Диана Самараковская; кураторы Фестиваля Е. Ширчков, Д. Бебенова; художники С. Суворов, М. Гладышева и другие. Начало в 18:00. Стоимость: 50 рублей.

Одним из проявлений современной молодежной субкультуры является уличное искусство, активно входящее в городскую среду. Успешным с художественной и коммерческой точек зрения проектом можно считать фестиваль «Арт-Овраг», проходящий в нижегородском промышленном городе Выкса. В июле-августе 2021 года состоялся первый фестиваль уличного искусства в Саранске «Угория». Творческая площадка была выделена на территории стадиона «Мордовия-Арена». Об итогах этого мероприятия и перспективах уличного искусства в Саранске пойдет речь на Круглом столе, на который приглашаются молодые художники и все, интересующиеся молодежной культурой.

Пользователи «Пушкинской карты» могут принять участие во встрече, приобретя билет по ссылке.