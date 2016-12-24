Сервис «Земля для стройки» будет доступен и в Мордовии

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Росреестр проводит масштабную работу по выявлению земельных участков, которые в дальнейшем могут быть использованы для строительства жилья. Речь идет о территориях, предназначенных для строительства как многоквартирных домов, так и малоэтажной застройки.
Информация об этих площадках появится в новом сервисе Росреестра «Земля для стройки». С его помощью застройщики узнают о земельных участках, которые могут быть вовлечены в оборот.
На базе Управления Росреестра по Республике Мордовия действует оперативный штаб, в состав которого входят представители органов власти всех уровней, а также профессиональные участники рынка недвижимости. В республике уже установлено 53 населенных пункта с наиболее высоким спросом на жилую недвижимость, выявлено 115 земельных участков и территорий, площадью 3,4 тысяч гектаров, для дальнейшего вовлечения в оборот.
«Подготовка данных для включения в сервис проведена в рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации о вовлечении в оборот земель для жилищного строительства», - отметила руководитель Управления Росреестра по Республике Мордовия Светлана Балескова.
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