«Дайте предпринимателям работать, а людям - комфортно отдыхать!»

15 сентября руководитель республики Артём Здунов осмотрел объекты городского благоустройства в Рузаевке - парк культуры и отдыха, а также аллею Машиностроителей

Парк культуры и отдыха преобразился благодаря участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Здесь заменили прогулочные дорожки, обновили входную группу, установили качели, лавочки, большую детскую площадку, провели капитальный ремонт летней сцены. Также произведен монтаж сети уличного освещения и системы видеонаблюдения. Изюминка парка – настоящая достопримечательность даже не районного, а республиканского масштаба – это солнечные часы, кстати, самые большие в России.

Артём Здунов обратил внимание, что аттракционы здесь не самые современные. Глава района Александр Сайгачев пояснил, что администрация работает над этим вопросом, ведутся переговоры с инвесторами.

«Парк большой, хороший. Видно, что строители поработали на совесть. Но я не вижу ни одного объекта торговли. Проработайте этот момент. Дайте предпринимателям работать, а людям - отдыхать в комфортных условиях. Вот скоро зима, в парке обязательно должны быть горячий чай, кофе, может быть, блинчики или еще что-то подобное. И торговлю нужно развернуть не в одном месте, а около всех точек притяжения. Не душите налогами мелкий бизнес, дайте им какие-то льготы. Доверьтесь бизнесменам, и они сделают парк еще лучше», - сказал Врио Главы Мордовии.

Что касается аллеи Машиностроителей – она появилась в Рузаевке благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды». Федеральный бюджет выделил на строительные работы почти 35 млн. рублей. Здесь обустроили пешеходные тротуары, установили детскую и спортивную площадки, лавочки, арт-объекты. Даже появилась настоящая сцена. Проведена большая работа по ландшафтному дизайну – высажены газоны, цветы и кустарники. Общественное пространство большое и современное, ничем не уступающее столичным. В обустройстве аллеи Машиностроителей приняло участие АО «Рузхиммаш».

Руководитель региона поинтересовался у горожан, довольны ли они проведенной работой. Жители поблагодарили за такой подарок, который теперь считают настоящей гордостью микрорайона.