В Рузаевке состоялся технический запуск завода по производству конструкционных композитов

«Картина маслом»
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15 сентября Врио Главы Мордовии Артём Здунов принял участие в техническом запуске первой очереди завода по производству конструкционных композитов в Рузаевке.
Новое предприятие планирует стать лидером в сфере производства композитов в стране благодаря созданию замкнутого кластера. Завод будет включать в себя инжиниринговый центр разработки инновационных отраслевых решений, производственную площадку, центр подготовки специалистов.
В рамках реализации проекта планируется изготовление композитных изделий широкого профиля. Годовой объем производства при выходе на максимальную мощность составит 4 590 тонн. География сбыта продукции будет охватывать субъекты Российской Федерации и страны СНГ.
В ноябре на заводе планируется запуск еще четырех производственных линий, будет создано 150 рабочих мест.
Руководителю региона показали готовую продукцию. Использоваться она может в самых разных областях, включая городское благоустройство, строительство. Завод уже начал сотрудничать с НИИИС им. А.Н. Лодыгина по разработке опор уличного освещения. Артём Здунов назвал направление работы очень перспективным и пожелал предприятию успехов.
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