Власти Мордовии в ближайшие годы планируют выйти на стопроцентное восполнение лесов

15 сентября в Доме Республики состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников леса. Представителей отрасли поздравил Врио Главы Мордовии Артём Здунов. Руководитель республики подчеркнул: лесное хозяйство - это богатство, которое надо сохранить и передать будущим поколениям.

«Леса занимают более четверти площади нашего региона, это важнейший экономический и экологический ресурс страны и республики, - сказал Артём Алексеевич. - Сегодня мы чествуем тех людей, которые защищают наше национальное богатство. Защищают от так называемых недобросовестных пользователей, защищают от огня, от незаконной вырубки. Во всей отрасли лесного хозяйства Мордовии трудятся около 5 тысяч человек. Спасибо вам за ваш добросовестный труд».

Серьезным испытанием в текущем году стал пожар в Мордовском заповеднике. Врио Главы Мордовии поблагодарил всех, кто был задействован в его ликвидации.

«Сейчас совместно с Рослесхозом мы думаем, как этого избежать в будущем, - сказал руководитель республики. - Мы должны усилить профилактическую работу, тем более что с каждым годом растёт государственное финансирование мероприятий по ведению лесного хозяйства. В августе на съезде партии «Единая Россия» Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сообщил, что Правительством дополнительно направлено 24 млрд. рублей регионам на защиту лесов и борьбу с пожарами».

Артём Здунов подчеркнул: необходимо по максимуму задействовать возможности национального проекта «Экология». В ближайшие годы предстоит выйти на стопроцентное восполнение лесов, значительно сократить потери в результате пожаров и незаконного промысла. Серьезные задачи стоят по цифровизации отрасли и подготовке кадров - новую специальность «Лесное и лесопарковое хозяйство» планируется открыть в Краснослободском аграрном техникуме. К этой работе должен подключиться и МГУ им. Н.П. Огарева.

Работников леса и ветеранов отрасли поздравил также начальник Департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу Александр Орнатский.

«С начала года на территории ПФО общими усилиями лесников посажено более 57 тысяч гектаров леса. Ведётся работа по защите лесов от вредителей, используется новая спецтехника в рамках нацпроекта. Надеемся, что проект продлится еще несколько лет, и техническое перевооружение в отрасли будет достигать 100 процентов. Мне вдвойне приятно присутствовать сегодня на торжественном мероприятии – я родился в Мордовии, вырос, весь мой трудовой путь связан с лесной отраслью. Уважаемые коллеги, дорогие земляки! От департамента лесного хозяйства Приволжского федерального округа разрешите пожелать вам благополучия, чистого воздуха, трудовых побед».

Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Алексей Ларькин, говоря о задачах на перспективу, отметил, что работа лесного хозяйства меняется, в том числе в рамках цифровой трансформации отрасли, межведомственного взаимодействия.

«Уверен, что ваши профессионализм и компетенции, знания, безграничная любовь к лесу позволят нам всем вместе обеспечить решение задач в области лесного хозяйства и достойно ответить на все вызовы современного времени», - сказал министр.

Представителям лесного хозяйства республики были вручены государственные и ведомственные награды.