В Мордовии с 1 сентября действует гаражная амнистия

Законом определен механизм предоставления гражданам земельных участков, на которых размещены гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса РФ (до 30 декабря 2004 г.).

«Закон вступил в силу 1 сентября и действует пять лет, до 1 сентября 2026 года. Закон позволяет одновременно оформить и земельный участок, и находящийся на нем гараж, – разъяснил начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Республике Мордовия Андрей Петрунин. – Речь идет как об объектах капитального строительства, так и о гаражах некапитального типа, которые находятся в гаражно-строительных кооперативах и гаражных товариществах. Сооружения должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Земля, на которой расположен гараж, должна быть государственной или муниципальной. Самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах, а также гаражи, возведенные после вступления в силу Градостроительного кодекса РФ под гаражную амнистию не попадают».

Воспользоваться гаражной амнистией смогут как владельцы гаражей, так и их наследники. Гражданину нужно обратиться в соответствующий орган государственной власти или орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом. Законом устанавливается перечень таких документов. Например, длительное добросовестное использование, ранее полученное решение о распределении гаража, ранее полученные документы технической инвентаризации и другое. Регионы вправе утверждать дополнительные перечни документов, которые позволят приобрести право на землю под гаражом.

Уполномоченный орган в случае принятия положительного решения самостоятельно направляет в Управление Росреестра по РМ необходимые документы. При этом одновременно регистрируются права гражданина как на гараж, так и на земельный участок, на котором он расположен.

На официальном сайте Росреестра опубликовано методическое пособие, которое в простой и доступной форме поможет гражданам разобраться с процедурой оформления гаражей в упрощенном порядке:

https://rosreestr.gov.ru/upload/Doc/press/Гаражная_амнистия_методичка.pdf