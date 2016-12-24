Путин: "Единая Россия" инициировала многие решения по развитию страны

«Будет сидеть!»
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Большая часть решений по развитию страны, социальной сферы и укреплению экономики, которые инициировала "Единая Россия", внесены в ее программу после обращений граждан и уже реализуются, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством и руководством партии.
"Я пригласил представителей "Единой России", чтобы посмотреть, как идет подготовка решений, которые предлагается заложить в бюджет. И как планируется организовать контроль за их исполнением", - сказал Путин.
Глава государства напомнил, что эти инициативы имеют отношение к поддержке пенсионеров, семей с детьми, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов. Также сформированы программы по газификации, ремонту школ, расселению из аварийного жилья.
Часть из этих инициатив уже реализует кабмин, они воплощаются в нормативных документах или программах, подчеркнул президент.
"Важно сохранить слаженную работу между парламентом и правительством. От работы законодательной и исполнительной ветвей власти зависит конечный результат. Действовать нужно как одна команда", - резюмировал Владимир Путин.
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Экс-руководителя Корпорации развития РМ со второго раза осудили к реальному сроку заключения
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