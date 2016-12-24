Артём Здунов встретился с представителями бизнес-сообщества республики

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 14 сентября встретился с представителями бизнес-сообщества республики. Разговорная площадка «Вопросы бизнеса: решаем вместе» состоялась в конференц-зале отеля «Radisson», к участию во встрече были приглашены руководители Правительства Мордовии, профильных министерств, администрации городского округа Саранск, прокуратуры и налоговой службы республики, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Мордовия.



Разговор продолжался более двух часов, участники обсудили широкий спектр вопросов, касающихся ведения бизнеса как в Саранске, так и в районах республики. По итогам встречи был принят ряд решений, в том числе по созданию Центра поддержки импорта, организации цифрового сервиса подачи и обработки заявок на получение грантовой поддержки по программе «Агростартап».



Был рассмотрен и целый ряд конкретных проблемных вопросов, которые до настоящего времени никак не могли разрешиться на уровне муниципалитетов, сообща в ходе обсуждения были найдены пути выхода из тупиковых ситуаций, эти вопросы взяты на особый контроль.



Врио Главы Мордовии подчеркнул, что формат подобных встреч с бизнесом должен быть максимально конкретным: вопросы должны не только ставиться - они должны решаться, и решаться оперативно. «Если дело касается бизнеса, преодоления административных барьеров, разрешения сложных ситуаций - это сюда, на эту площадку, будем разбираться», - сказал Артём Алексеевич.



Предприниматели, чьи вопросы были взяты на проработку, выходили со встречи воодушевленными.



«Я очень рада, что сейчас мы можем обратиться со своими проблемами напрямую к руководителю республики - это бесценно, - рассказала журналистам индивидуальный предприниматель Наталья Батраченко. - На базе нашей конно-спортивной базы мы реализуем социальные проекты, выигрываем гранты, но нам катастрофически не хватает нашего земельного участка для выгула лошадей, и мы не можем взять дополнительный участок в аренду, чтобы развивать наш бизнес, принимать туристов из других регионов. Сегодня мне пообещали найти решение нашей проблемы, которую мы безрезультатно поднимали уже несколько лет».



По итогам состоявшегося разговора принято решение проводить подобные встречи с предпринимателями один раз в квартал.