За непристойное поведение девушки в саранском баре ее кавалер получил удар ножом

33-летний житель Саранска выслушал приговор за ножевую атаку в саранском баре. В апреле этого года он проводил время в пивном заведении по улице Лихачева. К двум часам ночи мужчина уже прилично набрался алкоголя и затеял ссору с одним из посетителей - тот находился в распивочной со своей знакомой.

Во время выяснения отношений озлобленный субъект достал из кармана пальто нож и нанес им один удар в живот оппоненту. Раненный 28-летний парень выскочил из бара и двинулся в сторону домов по улице Косарева, но силы быстро покинули беглеца. Пострадавшего в бессознательном состоянии на улице нашла его сожительница и вызвала скорую медицинскую помощь.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность агрессивного типа с ножом, он был задержан по месту жительства. С его слов, причиной конфликта стало непристойное поведение девушки пострадавшего, что и привело к такой печальной развязке.

Примечательно, что сторонник «ножевых решений» только в этом году вышел на свободу из мест заключения, где отбывал наказание за аналогичное преступление. Приговором суда за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с учетом ранее назначенного наказания, он получил 4 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.