В Саранске кроссовер наехал на 15-летнего пешехода и скрылся

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По информации Госавтоинспекции РМ, 13 сентября около 11 часов напротив Саранского электромеханического колледжа 19-летний водитель автомашины «Киа Спортейдж» (стаж с 2020 года) совершил наезд на 15-летнего пешехода, который стоял на краю проезжей части. После наезда водитель скрылся с места происшествия и был задержан в течение двух часов. В результате ДТП несовершеннолетний доставлялся в больницу, где ему была оказана медицинская помощь и назначено лечение, после чего юношу отпустили домой. Водитель трезв, на него составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся).
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