В Мордовии снимается запрет на охоту

В связи с отменой режима чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Мордовии (Указ Главы РМ № 259-УГ от 11.09.2021 г.), с 13 сентября в республике снимается запрет на осуществление охоты в общедоступных, закреплённых охотничьих угодьях (за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также занесённых в Красную книгу России и в Красную книгу Мордовии).



При этом охотникам напоминается о необходимости неукоснительного соблюдения правил пребывания в лесах, правил пожарной безопасности, а также правил осуществления охоты.