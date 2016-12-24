Мэр Саранска посетил приют для безнадзорных животных, где щенков косит инфекционное заболевание

«Я ни от кого прятаться не собираюсь!»
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Не успели саранские волонтеры избавить от голода бездомных животных в местном приюте, как на питомцев обрушилась новая напасть. «Постояльцев» приюта стало косить инфекционное заболевание – по словам волонтеров, «щенки стали падать кучами!» При этом муниципальные власти отказываются закрывать учреждение на карантин и не закупают нужные лекарства.
Крик о помощи, прозвучавший в социальных сетях саранской локации, услышал мэр города и лично приехал разбираться с ситуацией. Об этом он написал на своей странице в инстаграм.
«…Посетил приют для безнадзорных животных. С волонтерами и руководством приюта обсудили меры, которые нужно принять в ближайшие дни. В частности, рассматриваем на некоторое время ограничить прием собак, чтобы остановить распространение инфекции среди щенков.
Те собаки, которые стерилизованы, выпускаются в естественную среду. В ближайшие дни будут выпущены еще животные, которые прошли весь комплекс: и вакцинацию, и стерилизацию, и чипирование. Поэтому, если увидите собаку с биркой на ухе, не пугайтесь, она неагрессивна.
Обсудили вопросы и по хозяйственной части.
Пока я там был, к забору приюта подбросили щенка! У меня дома есть и собаки, и кошки. Я даже представить не могу, что должно случиться, чтобы выкинуть животное как ненужную вещь».
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Мэр Саранска Петр Тултаев приехал во двор на проспекте 70 лет Октября, где рядом с жилыми домами началось строительство магазина
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