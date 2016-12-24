Валютные спекуляции оставили 38-летнюю жительницу Мордовии без сбережений

38-летняя жительница Мордовии повелась на рекламу в интернете, обещавшую быстрое обогащение на торговле акциями и валютой, и «подарила» мошенникам четверть миллиона рублей.

Пришедшая в полицию жительница республики рассказала, что летом она зарегистрировалась на сайте по проведению электронных биржевых торгов. На протяжении определенного времени она вносила денежные средства на свой счет и даже смогла заработать на своих спекуляциях.

В конце августа женщина захотела вывести полученную прибыль. Но эти денежные запросы администрация сайта упорно игнорировала, а потом и вовсе отрубила все каналы связи. Таким образом женщина лишилась 265 тысяч 300 рублей собственных сбережений

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

МВД по РМ рекомендует при выборе брокерской компании обращать внимание на следующие признаки, которые характеризуют компанию-мошенника: обещание высоких процентов, отсутствие регистрации, обещание стабильной прибыли новичкам-трейдерам.

Перед тем, как доверить свой капитал, внимательно изучите не только интернет-ресурсы, но и официальную информацию о брокере и его регламент.

Помните, что инвестирование, предлагаемое на условиях брокерской компании, всегда является высокорискованным даже при наличии безупречной репутации брокерской компании.