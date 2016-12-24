Педагогам в Мордовии будут платить зарплату по-новому

Несколько российских регионов станут площадкой для проведения эксперимента с зарплатами педагогов. По замыслу российского профильного министерства, эта новация позволит им получать деньги за свой труд, исходя из квалификационного уровня, который утверждается правительством. Также учителям и преподавателям будут предусмотрены различные выплаты компенсационного и стимулирующего характера, размер которых и условия назначения станет определять опять же правительство.

Эксперимент с новой системой оплаты труда педагогов планируют провести в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и Республике Мордовия. Он затронет дошкольные образовательные, общеобразовательные, профессиональные образовательные организации и организации дополнительного образования. Исключением станут педагоги из числа профессорско-преподавательского состава.



При этом в документе подчеркивается, что должностные оклады и выплаты в рамках эксперимента не могут стать ниже окладов и выплат, которые у учителей были ранее, если объем их работы и основания для выплат не изменятся.



«Подход будет опираться на укрепление размера обязательной базовой части таким образом, чтобы стабильный рост основного дохода был гарантирован каждому, а не зависел во многом от решений начальства на местах. Особое внимание будет уделено недопустимости определения ставки (оклада), не превышающей МРОТ», — цитирует «Коммерсантъ» заявление Минпросвещения. Напомним, что размер МРОТ в 2021 году составил 12 792 рублей.



Пилотный проект рассчитан на один год и, предварительно, начнется с мая 2022 года. Организация поручена Министерству просвещения и Министерству труда России.



