В Мордовии посадили 10 тысяч сеянцев сосны

11 сентября Мордовия присоединилась к Всероссийской акции «Сохраним лес». В Большеберезниковском районе у посёлка Присурский было высажено 10 тысяч сеянцев сосны обыкновенной. Участниками экологической акции стали более 300 человек, в том числе и Врио Главы Мордовии Артём Здунов.

Погода не подвела. Вступившаяся в свои права осень порадовала лазурным небом, мягким и нежарким солнцем, золотом начинающей увядать листвы, прозрачным сентябрьским воздухом - пронзительная красота природы не оставила равнодушным, пожалуй, ни одного участника акции.

«Мы так рады, что решили приехать сюда всей семьей, - рассказали супруги Елизавета и Олег Пивкины из Саранска. - Подумали: почему бы не провести выходной день с пользой и для республики, и для души. Взяли с собой детей. Такая здесь красота! Скоро зашумит на этом месте молодой лес, и будет очень приятно знать, что он посажен и нашими руками».

Представители министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии пояснили, почему было решено высадить именно сосну - лесорастительные условия здесь лучше всего подходят для хвойных пород.

Старт акции дали Врио Главы Мордовии Артём Здунов, начальник Департамента лесного хозяйства по ПФО Александр Орнатский, министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Алексей Ларькин.

«Мне очень приятно, что мы здесь собрались, что сделали это по собственной инициативе. Высаживать лес - очень благородное дело, это работа на благо будущих поколений. Я благодарю каждого из вас за то, что мы делаем это вместе», - сказал Артём Здунов.

«В этом году в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» в стране будет посажено 70 миллионов деревьев. Республика Мордовия одной из первых сегодня массово вышла на это грандиозное мероприятие, - отметил Александр Орнатский. - Нам есть что беречь – в Приволжском федеральном округе в этом году сгорело более 26 тысяч гектаров леса, поэтому наш труд на благо российского леса будет оценен нашими детьми и внуками. В добрый путь!»

«Очень здорово, что у нас столько людей, неравнодушных к природе. Лес – это основа нашего экологического благополучия», - подчеркнул министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Алексей Ларькин и как профессиональный лесовод (инженер лесного хозяйства по образованию) провёл мастер-класс по высадке сеянцев. Выяснилось, что здесь, как и в любом деле, есть свои тонкости и секреты, один из которых - специальный инструмент: меч Колесова, с его помощью делается особая лунка для сеянца.

Мужчинам достались мечи, а женщинам - нежные сеянцы-двухлетки: с этими малышами обращаться нужно очень бережно, чтобы не навредить их корневой системе. Если все будет сделано правильно - сеянец хорошо укрепится в лунке, а через несколько лет молодая сосенка пойдёт в бурный рост - будет подрастать до полуметра в год. А вот шишек придётся ждать двадцать лет - срок немалый, но его как раз хватит для того, чтобы сегодняшние юные участники акции успели стать родителями и смогли показать своим детям лес, который они сами высадили.

Первоклассник Дамир Поздняков из саранской школы № 27 так проникся общим мероприятием, что прямо здесь, у ведер с малышами-сеянцами, прочитал стихотворение, в которое вложил всю свою душу: «Посадите дерево - пусть оно растёт, посадите дерево - пусть оно живет!»

Общими силами, дружно и весело за час с небольшим у поселка Присурский было засажено 1,5 гектара будущего леса. А всего на землях лесного фонда республики в этом году будет высажено более 2 миллионов сеянцев сосны на площади более 530 гектаров, в том числе на лесных участках, пострадавших от пожаров и ветровалов в предыдущие годы.

После дружной коллективной работы все участники акции смогли подкрепиться гречневой кашей, приготовленной на полевой кухне.