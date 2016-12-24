Татьяна Голикова и Артём Здунов встретились с представителями медицинской общественности республики

10 сентября вице-премьер Татьяна Голикова и Врио Главы Мордовии Артём Здунов посетили поликлинику в ЖК «Юбилейный» - она является структурным подразделением Республиканской клинической больницы № 5.

Поликлиника введена в эксплуатацию в декабре 2018 года, сейчас она обслуживает около 30 тысяч прикрепленного населения. Медучреждение в «Юбилейном» - это поликлиника нового образца, где реализованы основные направления бережливого производства: это открытая регистратура, картохранилище, колл-центр, здесь проведено разделение потоков пациентов.

Поликлиника оснащена современным оборудованием, Татьяне Голиковой рассказали, как и в каких объемах оно используется.

Магнитно-резонансный томограф позволяет визуализировать злокачественные новообразования на ранней стадии.

Компьютерный томограф оснащен программами, с помощью которых исследование проводится в течение нескольких минут, что снижает лучевую нагрузку в 5 раз. Имеются программы для проведения контрастной КТ-ангиографии, что позволяет смотреть проходимость сосудов и выявлять заболевания сердечно-сосудистой системы на ранних стадиях.

Электронные цифровые видеоэндоскопические системы позволяют выполнять диагностические и лечебные процедуры, в том числе малоинвазивные хирургические вмешательства.

Также Татьяне Голиковой продемонстрировали возможности мобильных медицинских комплексов, которые активно используются в республике для проведения диспансеризации и вакцинации населения.

На базе поликлиники в «Юбилейном» состоялась встреча вице-премьера с медицинской общественностью региона. В ней приняли участие Врио Главы Мордовии Артём Здунов, председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин. Обсуждались вопросы модернизации первичного медицинского звена, развития инфекционной службы, совершенствования системы оплаты труда медицинских работников, поддержки медицинских специалистов на селе.

Врио Главы Мордовии подчеркнул, что перед Правительством республики совместно с муниципалитетами стоит задача создавать необходимые условия для направляемых в село медиков по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

«Для нас очень важно поддержать молодых людей, которые хотят работать на селе - это золотые ребята, - сказал Артём Алексеевич. - Поэтому необходимо продумать, какие льготы и преференции мы можем для них предложить».