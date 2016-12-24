Пользователей "Умного голосования" предупредили об угрозе утечки данных

Юрист Ремесло: данные пользователей приложения "Умное голосование" могут попасть в Сеть

Пользователи приложения "Умное голосование" не защищены от утечек персональных данных, как об этом говорят его разработчики, заявил РИА Новости юрист Илья Ремесло.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к одноименному сайту из-за того, что его используют для продолжения деятельности ФБК.

Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к сайту "Умного голосования"

Как отметил эксперт, в разделе privacy policy указано, что информация может передаваться третьей стороне.

Он напомнил, что у команды Навального постоянно случаются различные утечки, и новые могут повториться из-за "Умного голосования". Поэтому верить людям, которые постоянно врут о том, что хранят данные сторонников в безопасности, также не стоит, добавил Ремесло.

Собеседник агентства указал, что приложением невозможно пользоваться анонимно, так как для его скачивания нужно иметь аккаунт Google или Apple, привязанный к мобильному телефону.

Юрист отметил, что не хочет говорить обо всех уязвимостях, чтобы не помогать команде Навального. Также он напомнил, что Роскомнадзор уже научился блокировать даже скачанную программу.