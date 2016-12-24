Единороссы внесли в Госдуму законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Кроме того, депутаты разработают законопроект о постоянном контроле за вышедшими на свободу педофилами

Депутаты от фракции "Единая Россия" и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак в пятницу внесли в Госдуму законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе профильного комитета по госстроительству и законодательству.

Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, пожизненный срок будет предусмотрен для ранее не привлекавшихся по данным статьям педофилов за аналогичные преступления "в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления".

Кроме Турчака, авторами проекта выступили глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. "Периодически возникают предложения даже о возвращении смертной казни. Поскольку, по мнению экспертов, пожизненное лишение свободы - наказание более жесткое, чем смертная казнь, предлагается распространить его на преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, в том числе совершенные повторно и при отягчающих обстоятельствах", - пояснил Крашенинников, слова которого приводит пресс-служба комитета.

Поправки предлагается внести в статьи Уголовного кодекса РФ 131 "Изнасилование" и 132 "Насильственные действия сексуального характера". Сейчас максимальная ответственность в виде пожизненного лишения свободы наступает только в случае совершения насилия ранее судимым лицом за аналогичное деяние и в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет. Этот возраст единороссы предлагают поднять до 18 лет, расширив тем самым возможность применения пожизненного срока к рецидивистам.

Расследование указанных преступлений будет отнесено к компетенции следователей Следственного комитета. "Очень важна работа по профилактике таких преступлений, как и другие меры, направленные на предотвращение и борьбу с преступлениями в отношении детей и подростков. Внесение предлагаемых изменений в УК РФ не отменяет необходимости проведения административного надзора органами внутренних дел над отбывшими наказание преступниками", - отметил Крашенинников. Законопроект направлен в правительство и в Верховный суд для получения официальных отзывов.

Трагедия в Кузбассе

Две десятилетние школьницы пропали в понедельник в Киселевске Кемеровской области. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Во вторник тела девочек нашли в заброшенном доме. По подозрению в убийстве был задержан Виктор Пестерников, ранее судимый за сексуальное насилие над детьми.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование на личный контроль. Уголовное дело также возбуждено по факту халатности должностных лиц органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы. Расследование обоих уголовных дел находится на контроле прокуратуры.

Надзор за педофилами

Кроме того, "Единая Россия" разработает законопроект о постоянном контроле за вышедшими на свободу педофилами, сообщил Хинштейн.

"Приступаем к подготовке закона о постоянном контроле за вышедшими на свободу лицами, чьи действия не подпали под пожизненное заключение (например, если преступление произошло без насилия, при обоюдном согласии). Необходимо проработать его техническую реализацию, синхронизировать с законодательством об административном надзоре и профилактике преступлений", - написал он в своем Telegram-канале.

Парламентарий подчеркнул, что единороссы выступают за "максимально суровое наказание" для лиц, совершивших преступления против детей. "Если тяжесть преступления не позволяет осудить его пожизненно, значит, он должен находиться под неусыпным присмотром государства и общества", - уверен Хинштейн.