В Мордовию с рабочей поездкой прибыла вице-премьер Татьяна Голикова

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10 сентября в Мордовию с рабочей поездкой прибыла заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова. Вместе с Врио Главы республики Артёмом Здуновым она посетит ряд объектов здравоохранения, образования и культуры, в том числе новую поликлинику онкодиспансера, которая готовится к вводу в эксплуатацию, поликлинику в ЖК «Юбилейный», Центр образования «Тавла». Также вице-премьер встретится с медицинскими работниками и педагогами и примет участие в открытии Центра культуры имени А.В. Ухтомского в Рузаевке.

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