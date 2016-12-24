В Мордовию с рабочей поездкой прибыла вице-премьер Татьяна Голикова

10 сентября в Мордовию с рабочей поездкой прибыла заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова. Вместе с Врио Главы республики Артёмом Здуновым она посетит ряд объектов здравоохранения, образования и культуры, в том числе новую поликлинику онкодиспансера, которая готовится к вводу в эксплуатацию, поликлинику в ЖК «Юбилейный», Центр образования «Тавла». Также вице-премьер встретится с медицинскими работниками и педагогами и примет участие в открытии Центра культуры имени А.В. Ухтомского в Рузаевке.