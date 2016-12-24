Как сообщает саранская мэрия, по отдельным адресам в юго-западной части Саранска 10 сентября будет временно отключено холодное водоснабжение. Делается это в связи с заменой участка водопровода по ул. Титова от ул. А. Невского до ул. Республиканской.

10 сентября с 9:00 до окончания работ будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам:



в многоквартирных домах

по ул. Титова, д. № 140, №142, №146, №148,

по ул. А. Невского, д. № 101А, №103,

по ул. Республиканской, д. №96, №96А, №98, №100, №104,

по ул. Гагарина, д. №106А, №108А;



в частном секторе

по ул. Крестьянской от дома №1 до дома №115,

по ул. Евсевьева от дома №1 до дома №45,

по ул. Невского, д. №48, №50, №52, №52А, №54, №56, №58, №60, №62, №93, №95, №97, №99,

по ул. Дорофеева от дома №1 до дома №19,

по ул. Маринина, д. №106, №108, №109, №110, №111, №112, №113, №115, №117, №119, №121, №123, №125, №127, №129, №131,

по ул. Николаева, д. №103А, №105, №107, №109, №109А, №111, №113, №114, №115, №116, №118, №119, №120, №121, №122, №124, №126, №128, №130,

по ул. Пензенской от дома №1 до дома №30,

по ул. Ломоносова от дома №8 до дома 46,

по ул. Гастелло от дома № 1 до дома №54,

в переулке Кирпичном от дома №1 до дома № 27.



На время отсутствия водоснабжения будет организован подвоз воды.

Уточнить местоположение машины с водой можно по телефону: 24-34-48.

Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства.