Впервые в Саранске пройдет ярмарка самозанятых

11 сентября самозанятые граждане республики представят свою продукцию на площади перед стадионом «Мордовия – Арена» (напротив входа № 3). Все желающие смогут ознакомиться с деятельностью локальных микропредпринимателей и принять участие в деловой программе и мастер-классах. Это первое городское событие подобного формата. В опен-маркете примут участие в том числе представители районов республики.

В качестве спикеров выступят предприниматели, которые расскажут о «фишках» ведения бизнеса и лайфхаках для самозанятых.

Ярмарка позволит наладить деловые контакты, обменяться практическим опытом, актуализировать знания и поучаствовать в развитии делового коммьюнити региона.

Мероприятие реализуется при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ, Центра «Мой бизнес», Фонда поддержки предпринимательства РМ.

Начало в 10:00.