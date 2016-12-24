В наличии есть все виды вакцины

Для достижения коллективного иммунитета в Мордовии остается привить от коронавируса 82 тысячи жителей

9 сентября временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия Артём Здунов в режиме видеосвязи провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Открывая заседание, руководитель региона отметил, что за последнюю неделю наблюдается небольшое снижение числа заболевших коронавирусной инфекцией. Впрочем, давать даже самые осторожные прогнозы пока преждевременно. Главная задача на данный момент – усиленными темпами проводить вакцинацию.



Также Врио Главы РМ поручил максимально внимательно отнестись к организации эпидемиологической безопасности на предстоящих выборах.



«На участки придут сотни тысяч человек по всей республике. Важно, чтобы после этого мы не увидели никаких последствий в части ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Организаторам необходимо провести тщательную ревизию участков. Термометрия, масочный и перчаточный режимы, обработка рук и социальная дистанция – соблюдаться должно абсолютно все. Люди должны быть уверены, что они не заразятся на участках», - подчеркнул Артём Здунов.



И.о. вице-премьера РМ Галина Лотванова доложила, что снижение заболеваемости проходит очень медленными темпами. Вызывает тревогу, что 41% заболевших в возрасте от 18 до 49 лет. На данный момент развернуто 1443 инфекционных койки, из них занято 1124. Свободный коечный фонд составляет 22%. РКБ №5 вернулась в штатный режим работы.



В Мордовию поступило 416,7 тыс. доз вакцины. На данный момент в наличии есть все ее виды. Привито 310 116 человек.



«На 9 сентября первым компонентом в Мордовии привито 46,7% от общего количества проживающего взрослого населения. По статистике Минздрава РФ мы на 7 месте. Но хотелось бы отметить, что темпы вакцинации ниже среднереспубликанских в Саранске, Краснослободском, Темниковском, Ельниковском и Ромодановском районах», - уточнила и.о. заместителя Председателя Правительства РМ.



Для достижения коллективного иммунитета остается привить 82 тысячи человек. Муниципальным властям поручено держать вопросы прививочной кампании на особом контроле.