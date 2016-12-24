В Краснослодском районе индивидуальный предприниматель обвиняется в покушении на мошенничество

«Я ни от кого прятаться не собираюсь!»
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Следственный комитет по РМ завершил расследование уголовного дела о покушении на мошенничество краснослободского предпринимателя.
По данным следствия, в прошлом году ушлый товарищ заключил муниципальный контракт на благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома в городе Краснослободске. Решив похитить часть денежных средств, он умышленно сэкономил на работах. В частности, была уменьшена толщина слоя асфальтобетонного покрытия, а также песка и щебня, «ужалась» и сама площадь асфальтобетонного покрытия. Преступление не было им доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, так как в связи с отсутствием в бюджете Краснослободского городского поселения денежных средств предпринимателю была перечислена только часть средств по контракту в размере около 1,5 миллионов рублей.
Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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Мэр Саранска Петр Тултаев приехал во двор на проспекте 70 лет Октября, где рядом с жилыми домами началось строительство магазина
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