В Краснослодском районе индивидуальный предприниматель обвиняется в покушении на мошенничество

Следственный комитет по РМ завершил расследование уголовного дела о покушении на мошенничество краснослободского предпринимателя.



По данным следствия, в прошлом году ушлый товарищ заключил муниципальный контракт на благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома в городе Краснослободске. Решив похитить часть денежных средств, он умышленно сэкономил на работах. В частности, была уменьшена толщина слоя асфальтобетонного покрытия, а также песка и щебня, «ужалась» и сама площадь асфальтобетонного покрытия. Преступление не было им доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, так как в связи с отсутствием в бюджете Краснослободского городского поселения денежных средств предпринимателю была перечислена только часть средств по контракту в размере около 1,5 миллионов рублей.



Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.