В Саранске готовится к открытию еще один «Макдоналдс»

Новый «Макдоналдс» будет расположен на территории ТК «МАКС» в столице Мордовии. Об этом сообщает федеральная компания LCM Consulting, занимающая управлением и консультированием проекта.

Предприятие сети быстрого обслуживания расположится на территории парковки торгового комплекса. Его площадь составит 413 кв. м. К точке общественного питания будут обустроены подъезды с навигацией. В предприятии будет реализована концепция «МакАвто». Особенностью нового «Макдоналдс» в ТК «МАКС» станет летняя площадка площадью 120 кв. м, выполненная из дерева и экологичных материалов.

Как заявил Константин Чижиков, ведущий менеджер по аренде LCM Consulting: «Приход «Макдоналдс» в ТК «МАКС» – важный шаг в достижении нашей глобальной цели. Совместно с собственником объекта была проделана огромная работа – в торговый комплекс привлекались новые операторы, осуществлялось благоустройство территории, велось активное маркетинговое продвижение проекта. Уже сейчас мы имеем не просто торговый объект, а полноценный квартал в границах улиц Гагарина, Комарова и Ульяновой с развитой торговой и досуговой инфраструктурой, центром которого является ТК «МАКС».