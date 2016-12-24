В Саранске готовится к открытию еще один «Макдоналдс»

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Ответы на наиболее распространённые вопросы, поступающие на горячую линию
Новый «Макдоналдс» будет расположен на территории ТК «МАКС» в столице Мордовии. Об этом сообщает федеральная компания LCM Consulting, занимающая управлением и консультированием проекта.
Предприятие сети быстрого обслуживания расположится на территории парковки торгового комплекса. Его площадь составит 413 кв. м. К точке общественного питания будут обустроены подъезды с навигацией. В предприятии будет реализована концепция «МакАвто». Особенностью нового «Макдоналдс» в ТК «МАКС» станет летняя площадка площадью 120 кв. м, выполненная из дерева и экологичных материалов.
Как заявил Константин Чижиков, ведущий менеджер по аренде LCM Consulting: «Приход «Макдоналдс» в ТК «МАКС» – важный шаг в достижении нашей глобальной цели. Совместно с собственником объекта была проделана огромная работа – в торговый комплекс привлекались новые операторы, осуществлялось благоустройство территории, велось активное маркетинговое продвижение проекта. Уже сейчас мы имеем не просто торговый объект, а полноценный квартал в границах улиц Гагарина, Комарова и Ульяновой с развитой торговой и досуговой инфраструктурой, центром которого является ТК «МАКС».
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Ответы на наиболее распространённые вопросы, поступающие на горячую линию
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