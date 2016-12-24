«Единая Россия» предлагает отменить обязательный техосмотр

Инициативу поддержали в Правительстве

Парламентарии от «Единой России» вместе с Кабмином доработают необходимый законопроект, внесут в Госдуму и оперативно примут в новом созыве. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Фракция «Единой России» предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца. И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев мы предлагаем процедуру сделать добровольной. Эта инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Для коммерческого транспорта она действовать не будет», — сказал Андрей Турчак.

Он сообщил, что при сборе предложений в народную программу «Единой России» поступило большое количество обращений по поводу упрощения процедуры прохождения техосмотра для автомобилей и мотоциклов.

«Действующие правила проведения техосмотра уже морально устарели, они были приняты в 1994 году. Все процедуры превратились в банальную формальность. И многие это воспринимают, как дополнительный налог или даже оброк при оформлении полиса ОСАГО», — отметил секретарь Генсовета «Единой России».

Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин, одобрила инициативу по упрощению процедуры техосмотра.

«Предложение парламентариев «Единой России» давно назрело. Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии поддержали эту идею», — сказал зампред Правительства, отметив, что «за безопасностью своего мотоцикла или автомобиля, в первую очередь, должен следить собственник».

Вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя нашей страны. По официальным данным, в России около 49 млн легковых автомобилей и мотоциклов. При этом 27 млн машин — моложе десяти лет. Сейчас регулярный техосмотр становится обязательным по истечении четырех лет с даты выпуска транспортного средства.