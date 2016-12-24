В УФСИН по РМ смоделировали спецоперацию по пресечению массовых беспорядков осужденных

В УФСИН по РМ на тренировке были отработаны действия сотрудников при проведении специальной операции по пресечению массовых беспорядков осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. На занятиях отрабатывалась слаженность действий бойцов сводного отряда, закреплялись морально-боевые и психологические качества, необходимые для успешного решения задач в сложной обстановке. Как сообщает пресс-служба УФСИН по РМ, общая оценка по итогам занятия была выставлена на уровне «удовлетворительно».