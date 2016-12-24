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Массовых торжественных линеек 1 сентября в школах Мордовии не будет
Фермеры и народные умельцы представят свою продукцию на первом региональном фестивале
11 сентября этого года в Саранске на площадке около стадиона «Мордовия - Арена» (напротив входа № 3) с 10:00 до 17:00 состоится фестиваль продуктов «Своё - МОРДОВСКОЕ!».
Организаторами выступают Министерство сельского хозяйства и продовольствия РМ и Общероссийская молодёжная общественная организация «Российский союз сельской молодёжи». Генеральный спонсор фестиваля - АО «Россельхозбанк».
Фестиваль призван познакомить потребителей с продукцией мордовских фермеров и предприятий пищевой промышленности в формате открытого для всех городского праздника. Для фермеров это дополнительная возможность сбыта, а для горожан – возможность приобрести качественные продукты местного производства по доступным ценам.
Ожидается, что участниками фестиваля станут около 100 малых и средних сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий, владельцев личных подсобных хозяйств, мастеров народно-прикладного творчества.
Формат фестиваля предусматривает ярмарку фермерских продуктов, насыщенную культурно-развлекательную и деловую программу. Вход на фестиваль - свободный.
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Массовых торжественных линеек 1 сентября в школах Мордовии не будет
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