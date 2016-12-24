«Чистая Страна 2.0»

В Саранске 13 сентября на Советской площади выступит группа «Братья Грим»

13 сентября в Саранске запланирована целая серия мероприятий в рамках автопробега в поддержку национального проекта «Экология», который в России стартовал 6 сентября.

На открытом эко-уроке ученикам МОУ «Лицей №7» расскажут, зачем нужно сортировать отходы, что такое «честный пластик» и от какой упаковки лучше вообще отказаться. А чтобы эти знания дети могли закрепить, они получат в подарок новую книгу «Мусор – дело собирательное».

Для старшеклассников запланирован плоггинг-забег – пробежки, во время которых участники будут собирать мусор на территории лесопарка Ленинского района. Студенты посетят показ фильма, а после обсудят с экспертами возможные решения экологических проблем.

Во время игры на Советской площади в эко-баскетбол и эко-хоккей жителям объяснят, какие отходы можно переработать, а какие – нет.

Также на выставке техники, которая пройдет на главной площади Саранска, будут продемонстрированы возможности современных мусоровозов. А самые маленькие участники даже смогут посидеть за рулем этой уникальной машины. В это же время некоммерческая ассоциация ЭкоШинСоюз организует сбор отработанных шин, после чего они отправятся на переработку.

В городе будет организована серьезная деловая программа с преломлением на региональную повестку. Состоится обсуждение шагов по реализации нацпроекта «Экология». К диалогу приглашены представители органов власти, бизнес-сообщества и общественники.

Принять участие в самом масштабном экологическом событии осени, посетить любую площадку проекта и получить компетентные ответы на самые разные вопросы смогут все желающие.

Завершится экологический день концертом, где свои лучшие песни исполнит группа «Братья Грим» в 17:00 на Советской площади.

Все мероприятия проекта пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Присоединяйтесь!

Программа

10.00-12.00 Круглый стол (Конференц-зал отеля «Radisson Hotel & Congress Center Saransk», г. Саранск, улица Советская, 54)

11.00-12.00 Открытый урок (МОУ «Лицей № 7», г. Саранск, проспект 70 лет Октября, дом 102, Актовый зал)

13.00-14.30 Плоггинг-забег (Территория лесопарка Ленинского района, г. Саранск, ул. Пионерская, 2д)

13.00-14.00 Кинопоказ (Актовый зал Института национальной культуры ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», г. Саранск, ул. Полежаева, 44/3)

12.00-20.00 Выставка мусоровозов (Советская площадь)

16.30-18.00 Экоспорт (Советская площадь)

17.00-20.00 Концерт группы «Братья Грим» (Советская площадь)