В Мордовии за неуплату штрафов под административный арест отправили 152 человека

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В республике подвели итоги деятельности органов МВД по взысканию административных штрафных санкций за восемь месяцев текущего года. На районном уровне в регионе за различные административные правонарушения (без учета штрафов ГИБДД и ПВМ) выписали штрафов на общую сумму в 4 миллиона 289 тысяч рублей (две трети уже взыскали).
Сотрудниками полиции при этом проводится работа по привлечению к ответственности лиц, не желающих оплачивать штрафы в добровольном порядке. За уклонение от уплаты административного штрафа в установленный законом срок (60 дней), можно заполучить наказание в двукратном размере от требуемой суммы, либо подвергнуться административному аресту на срок до пятнадцати суток, либо отбыть обязательные работы на срок до пятидесяти часов. При этом обязанность по оплате просроченного штрафа все равно не снимается.
В этом году в Мордовии за неуплату штрафов суды отправили под административный арест 152 человека, 58 пошли на обязательные работы общим сроком 1303 часа, остальным правонарушителям назначены штрафные взыскания на общую сумму 135 тысяч рублей.
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