В Старошайговском районе на перевернувшемся тракторе погиб механик

Сотрудники Следственного комитета по РМ проводят проверку по факту гибели мужчины в Старошайговском районе республики. По имеющейся информации, днем 7 сентября 2021 года в селе Новотроицкое Старошайговского района при производстве сельскохозяйственных работ опрокинулся трактор. В результате произошедшего погиб 54-летний механик, управлявший транспортным средством.



В ходе проверочных мероприятий следствием будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.