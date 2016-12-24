В Старошайговском районе на перевернувшемся тракторе погиб механик

В Мордовии от коронавируса привились 292 тысячи человек
В республике прошло очередное заседание регионального оперативного штаба
Сотрудники Следственного комитета по РМ проводят проверку по факту гибели мужчины в Старошайговском районе республики. По имеющейся информации, днем 7 сентября 2021 года в селе Новотроицкое Старошайговского района при производстве сельскохозяйственных работ опрокинулся трактор. В результате произошедшего погиб 54-летний механик, управлявший транспортным средством.
В ходе проверочных мероприятий следствием будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Поделиться в соц. сетях:
В республике прошло очередное заседание регионального оперативного штаба
Работу Дениса Гришенкова из Мордовии оценили на фестивале «ФормART» в Приволжском федеральном округе
Артём Здунов раскритиковал ответственных чиновников за строящийся детский сад на улице Кирова в Саранске
Мэр Саранска повторно встретился с жителями группы домов по проспекту 70 лет Октября
Футболисты «Саранска» разгромили аутсайдера
С какой именно - определит жребий
Торжественные линейки 1 сентября в школах Мордовии состоятся только для первых и одиннадцатых классов
Команда МГПУ имени М.Е. Евсевьева - обладатель Кубка Мордовии по футболу-2021
Школам Мордовии Роспотребнадзор рекомендовал перейти на пятидневную рабочую неделю
В августе жители Мордовии перечислили мошенникам более 15 миллионов рублей