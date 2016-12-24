В Мордовии продолжает действовать дачная амнистия

Управление Росреестра по Республике Мордовия продолжает отвечать на вопросы граждан о дачной амнистии, в частности, продолжает ли действовать дачная амнистия на жилые дома.

Дачная амнистия, или упрощенный порядок оформления гражданами прав на жилые и садовые дома, действует до 1 марта 2026 года. Чтобы оформить дом по дачной амнистии, нужен документ на земельный участок, на котором расположен жилой дом. Если права на землю уже зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), то представлять его не требуется.

Если дом не стоит на государственном кадастровом учете, то на него необходимо представить технический план в электронном виде, который может подготовить кадастровый инженер.

Также необходимо предоставить документ об оплате государственной пошлины за регистрацию права собственности на жилой (садовый) дом, которая составляет 350 рублей.