Торжество футбола и связь поколений
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7 сентября Врио Главы Мордовии Артём Здунов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 55-летнему юбилею студенческих отрядов региона. Активисты были награждены государственными наградами и почетными знаками движения.
Российские студенческие отряды являются одной из самых многочисленных общественных организаций в стране. Основная цель их деятельности – дать студентам возможность работать в свободное от учебы время в различных отраслях экономики. В Мордовии 87 отрядов, их общая численность - 1870 человек. В этом году бойцы успели потрудиться в Крыму, Карелии, Татарстане, Челябинской, Ростовской, Пензенской, Московской и Ульяновской областях.
На площадке перед Республиканским дворцом культуры организовали презентацию основных направлений деятельности: строительной, научно-производственной, сельскохозяйственной и механизированной, педагогической. Кроме того, члены организации оказывают медицинские услуги, работают в сфере сервиса и гостеприимства. Многие летом помогают проводникам поездов дальнего следования.
Артём Здунов осмотрел выставку и познакомился с участниками движения. Вместе с ними руководитель региона встал в круг и спел один из неофициальных гимнов - «Алые паруса».
На торжественной части Врио Главы Мордовии отметил отличную организацию праздника и поблагодарил за приглашение. «Вы заражаете энергией и оптимизмом не только сверстников, но и нас всех. Вы делаете очень большую работу. Уже сейчас вы стали профессионалами в выбранной сфере, несмотря на такой молодой возраст. Уверяю, эти студенческие воспоминания останутся в вашем сердце на всю жизнь. Спасибо вам за работу! Вместе мы – большая сила», - сказал Артём Здунов.
Руководитель региона вручил членам студенческих отрядов государственные награды. Отмечены были также ветераны движения, которые стояли у истоков возрождения студотрядов в 1990-х годах.
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Команда МГПУ имени М.Е. Евсевьева - обладатель Кубка Мордовии по футболу-2021
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