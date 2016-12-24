В Зубово-Полянском районе появится кадровое агентство

В Зубово-Полянском районе реализуется региональный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости». В 2021-2022 гг. будет реорганизован местный Центр занятости населения, который станет государственным кадровым агентством.

В ходе модернизации проведут ремонт помещений и фасада здания с применением единого фирменного стиля «Работа в России». Для маломобильных групп населения установят пандус.

В учреждении предполагается выделение специальных зон: информирования и ожидания, индивидуальной и групповой работы с гражданами. Будет введена система комплексных услуг в соответствии с жизненными ситуациями жителей и бизнес-ситуациями работодателей. Планируется внедрение электронной очереди, зоны цифровых сервисов, обновление технической базы, в кабинет психолога приобретут аппаратный комплекс для диагностики профессиональных и личных качеств граждан, появится детский уголок.

С изменениями внешнего облика изменится и организация деятельности его сотрудников. Для них будет организовано обучение принципам «бережливого производства», эффективного сотрудничества с соискателями и работодателями.

Единая цифровая платформа позволит оказывать услуги гражданам в электронном виде. Кроме того, вакансии соискателям будут предлагать теперь по территории всей страны. Служба занятости станет основным источником получения сведений о текущем положении дел на рынке труда. У посетителей будет возможность получать информацию самостоятельно через электронные сервисы, такие как «Работа в России», «Портал государственных и муниципальных услуг».