Артём Здунов провел заседание республиканской антинаркотической комиссии

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Врио Главы Мордовии Артём Здунов 7 сентября в режиме видеоконференции провел заседание республиканской антинаркотической комиссии. Обсуждались вопросы реализации государственной программы республики по противодействию наркотикам и их незаконному обороту на 2021-2025 годы.
Врио Главы Мордовии подчеркнул, что одной из современных угроз молодежи в настоящее время является распространение на различных ресурсах в сети Интернет информации о наркотических средствах и психотропных веществах, методах их изготовления, местах приобретения. В этой связи особое внимание в ходе заседания было уделено мерам по противодействию преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По итогам обсуждения участники заседания утвердили Положение об осуществлении мониторинга наркоситуации в Республике Мордовия.
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