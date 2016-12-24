Артём Здунов провел заседание республиканской антинаркотической комиссии

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Врио Главы Мордовии Артём Здунов 7 сентября в режиме видеоконференции провел заседание республиканской антинаркотической комиссии. Обсуждались вопросы реализации государственной программы республики по противодействию наркотикам и их незаконному обороту на 2021-2025 годы.

Врио Главы Мордовии подчеркнул, что одной из современных угроз молодежи в настоящее время является распространение на различных ресурсах в сети Интернет информации о наркотических средствах и психотропных веществах, методах их изготовления, местах приобретения. В этой связи особое внимание в ходе заседания было уделено мерам по противодействию преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По итогам  обсуждения участники заседания утвердили Положение об осуществлении мониторинга наркоситуации в Республике Мордовия.

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