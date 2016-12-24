В Саранске 13 сентября пройдет выставка спецтехники в рамках автопробега «Чистая страна 2.0»

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Из Москвы стартовал автопробег «Чистая страна 2.0» в поддержку национального проекта «Экология». Автоколонна из мусоровозов преодолеет порядка трех тысяч километров и проедет по основным городам Приволжского федерального округа.
В программе запланированы круглые столы, посвященные реализации национального проекта «Экология», в ходе которых будет презентована федеральная государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и II классов, создаваемая Федеральным экологическим оператором для управления всем жизненным циклом отходов – от образования до переработки во вторичную продукцию.
Отправной точкой маршрута стал национальный парк «Лосиный остров», где состоялась выставка коммунальной техники, а также соревнования по экохоккею. Из Москвы колонна мусоровозов отправится по городам России. Уже 8 сентября первый экодень пройдет во Владимире.
В городах маршрута организаторы проекта (Ассоциация «Чистая страна» и Минприроды» России) запланировали выставку спецтехники, во время которой можно будет узнать много нового о машинах, которые сегодня занимаются сбором и вывозом твердых коммунальных отходов в России. Жители смогут своими глазами увидеть, как за считанные секунды мусоровоз может превратить крупный габаритный мусор в щепки, а самым юным посетителям выставки даже разрешат посидеть за рулём этой машины.
Автопробег «Чистая страна 2.0» проходит с 6 по 29 сентября через 11 субъектов России. Это Москва (6 сентября), Владимир (8 сентября), Нижний Новгород (10 сентября), Саранск (13 сентября), Ульяновск (15 сентября), Набережные Челны (20 сентября), Камбарка (22 сентября), Уфа (24 сентября), Челябинск (27 сентября) и Екатеринбург (29 сентября). В каждом регионе-участнике организаторы запланировали целую серию активностей.
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