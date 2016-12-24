Прокуратура в Саранске добивается выполнения гарантийных обязательств на работы по благоустройству

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Прокуратура Пролетарского района Саранска в ходе проверки выявила непонятную пассивность местной администрации в гарантийных вопросах на выполненные работы. В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» была благоустроена придомовая территория у многоквартирного дома № 13 по ул. Семашко. С течением времени здесь проявились дефекты асфальтобетонного покрытия – выбоины и трещины.
По условиям муниципального контракта, в соответствии с которым осуществлялось благоустройство на ул. Семашко, на все выполненные подрядчиком работы установлен гарантийный срок – 5 лет с даты подписания документов о приемке работ. Но администрация Пролетарского района претензию об устранении дефектов в рамках гарантийных обязательств в адрес подрядчика не направляла.
Прокурором района главе администрации Пролетарского района г.о. Саранск внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено - дефекты асфальтобетонного покрытия устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
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