Прокуратура в Саранске добивается выполнения гарантийных обязательств на работы по благоустройству

Наш город

Прокуратура Пролетарского района Саранска в ходе проверки выявила непонятную пассивность местной администрации в гарантийных вопросах на выполненные работы. В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» была благоустроена придомовая территория у многоквартирного дома № 13 по ул. Семашко. С течением времени  здесь проявились дефекты асфальтобетонного покрытия – выбоины и трещины.

По условиям муниципального контракта, в соответствии с которым осуществлялось благоустройство на ул. Семашко, на все выполненные подрядчиком работы установлен гарантийный срок – 5 лет с даты подписания документов о приемке работ. Но администрация Пролетарского района претензию об устранении дефектов в рамках гарантийных обязательств в адрес подрядчика не направляла.

Прокурором района главе администрации Пролетарского района г.о. Саранск внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено - дефекты асфальтобетонного покрытия устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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