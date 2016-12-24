Мордовия получит на строительство новых зданий для социальных учреждений 672 миллиона рублей

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Мордовия в 2021 году получит из федерального бюджета около 155 миллионов рублей на строительство социальных учреждений. В 2022 году на эти же цели планируется направить 495 миллионов рублей, а в 2023 году – более миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписано главой кабинета министров Михаилом Мишустиным.

Дополнительное финансирование пойдет на строительство домов-интернатов для инвалидов и пожилых. «Решение принято в связи с обращениями глав регионов, в которых строительство таких учреждений идёт с опережением, - сообщает пресс-служба ведомства. - Распоряжением также предусмотрено выделение в 2022–2023 годах дополнительных средств на начало строительства зданий, по которым уже утверждена проектная документация».

На строительство новых зданий для социальных учреждений в Мордовию будет направлено 672 миллиона рублей. Работа ведётся в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан».

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