В Саранске отпразднуют 55-летие студенческих отрядов Мордовии

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В столице республики 6-7 сентября пройдут торжественные мероприятия, посвященные 55-летию студенческих отрядов. Они включают в себя стратегическую сессию руководителей региональных отделений в ПФО, работу интерактивных площадок, торжественный вечер и концертную программу в зале Республиканского дворца культуры.
В день празднования юбилея в холле РДК будет организована выставка об истории Студенческих отрядов Мордовии с 1966-го по 2021 год, а также заработает фотозона. Здесь также развернутся информационные площадки по различным направлениям деятельности – педагогическому, сервисному, медицинскому, строительному и т.п.
На торжественном вечере состоится награждение наиболее активных представителей студотрядов республики. За этим последует концертная программа с презентацией лучших творческих номеров студентов. Кульминацией станет выступление кавер-группы Панды Нью-Йорка.
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