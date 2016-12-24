В Саранске отпразднуют 55-летие студенческих отрядов Мордовии

В столице республики 6-7 сентября пройдут торжественные мероприятия, посвященные 55-летию студенческих отрядов. Они включают в себя стратегическую сессию руководителей региональных отделений в ПФО, работу интерактивных площадок, торжественный вечер и концертную программу в зале Республиканского дворца культуры.

В день празднования юбилея в холле РДК будет организована выставка об истории Студенческих отрядов Мордовии с 1966-го по 2021 год, а также заработает фотозона. Здесь также развернутся информационные площадки по различным направлениям деятельности – педагогическому, сервисному, медицинскому, строительному и т.п.

На торжественном вечере состоится награждение наиболее активных представителей студотрядов республики. За этим последует концертная программа с презентацией лучших творческих номеров студентов. Кульминацией станет выступление кавер-группы Панды Нью-Йорка.