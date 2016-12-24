11 сентября в Саранске ярмарки выходного дня не состоятся

Экономический потенциал
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В Саранске 11 сентября на площадке у стадиона «Мордовия Арена» (напротив входа № 3) состоится фестиваль продуктов «Свое – Мордовское!». В связи с проведением фестиваля ярмарки выходного дня в Саранске 11 сентября отменены. Об этом сообщила в понедельник Администрация города.
В продаже на фестивале «Свое – Мордовское!» будет представлена продукция фермеров Мордовии и предприятий пищевой промышленности. Торговые места для участников будут предоставляться бесплатно. Режим работы – с 10:00 до 17:00.
Для обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период проведения ярмарки «Своё – мордовское!» с 08:00 10 сентября до 20:00 11 сентября будет временно исключена стоянка транспортных средств на парковке по ул. Волгоградской в районе стадиона «Мордовия Арена».
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