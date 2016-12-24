В саранской мэрии заслушали данные о соблюдении в городе антиковидных ограничений

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В понедельник на совещании в Администрации города Начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства Людмила Данилова сообщила, что за минувшую неделю представителями мэрии проверено 70 объектов торговли, общественного питания и сферы услуг. По результатам проведенных рейдов составлено 2 акта фиксации нарушений.
Директор Транспортного управления Игорь Белорунов доложил, что в ежедневном режиме, в том числе в субботу и воскресенье, проводятся рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте. - «За минувшую неделю проверено 419 единиц общественного транспорта, на месте устранено 349 замечаний, на нарушителей установленных профилактических мер составлено 9 протоколов.
Кроме того, в столице Мордовии продолжаются инспекции работы легкового такси. С 30 августа по 5 сентября проверено 49 машин такси, вынесено 37 замечаний.
Обработка мест общего пользования в многоквартирных домах города также проходит с установленной периодичностью. Мэр Саранска Петр Тултаев отметил, что особое внимание управляющие компании при этом должны уделять контактным поверхностям в местах общего пользования, а также кабинам лифтов.
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