Росреестр Мордовии и МФЦ продолжают плодотворное сотрудничество

Среди государственных и муниципальных услуг, оказываемых в МФЦ, большинство составляют услуги Росреестра. Всего за 6 месяцев 2021 года в МФЦ Мордовии было подано 38870 заявлений на осуществление государственной регистрации и кадастрового учета объектов недвижимости.

Об этом сообщила руководитель Росреестра Мордовии Светлана Балескова на прошедшей встрече с руководством ГАУ РМ МФЦ Мордовии и представителями Минэкономики РМ.

«От того, насколько налажено взаимодействие Росреестра РМ и МФЦ, зависит качество оказываемых услуг ведомства специалистами Многофункционального центра. Оно всегда должно быть на высоком уровне, поэтому специалисты Росреестра регулярно обучают и консультируют сотрудников МФЦ для повышения качества приема документов», - подчеркнула Светлана Балескова.

Директор МФЦ Мордовии Александр Фокин в свою очередь отметил, что и в дальнейшем сотрудники МФЦ будут совершенствовать знания, чтобы не допускать ошибок при приеме документов на государственную регистрацию и кадастровый учет.